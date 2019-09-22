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Yargıtay hindiyi küçükbaş hayvan saymadı

Yargıtay hindiyi küçükbaş hayvan saymadı
Giriş Tarihi: 22.9.2019

Ordu'da iki çalan çocuğa ‘nitelikli hırsızlık’tan verilen ceza Yargıtay’dan döndü. 17. , hindinin küçükbaş hayvan olmadığına hükmederek cezanın düşürülmesini istedi.

Ordu'da, kağıt toplayıcılığı yapan çocuk, bir işyerinin bahçesinde bulunan iki hindiyi çaldı. Hindilerin olmadığını gören işyeri sahibi, etrafta inceleme yaptığı sırada hindilerin bir kağıt toplama aracının içinde bulunduğunu fark etti.

TEMYİZDE BOZULDU

Bunun üzerine olaya karışan çocuk, hindileri çaldığını itiraf etti. Yapılan yargılama sonrasında mahkeme, hindileri küçükbaş hayvan kabul etti. Mahkeme, Türk Ceza Kanunu'nun nitelikli hırsızlığı düzenleyen 142. maddesinin "büyükbaş ve küçükbaş" hayvanlara yönelik hırsızlıkla ilgili hükmü gereğince sanığı cezalandırdı.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 17. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Dairenin kararında, suça sürüklenen çocuğun işyeri bahçesindeki iki hindiyi çalmasından ibaret eyleminin TCK'nin nitelikli hırsızlık suçunu düzenleyen maddesindeki kapsama girmediği, hindinin de küçükbaş hayvan olmadığı belirtildi. Yargıtay 17. Ceza Dairesi, yerel mahkeme tarafından hindinin küçükbaş hayvan kabul edilerek çocuğa fazla ceza verilmesini bozma nedeni yaptı. TCK'nin nitelikli hırsızlığı düzenleyen 142. maddesinde hırsızlığın büyükbaş ve küçükbaş hayvan hakkında işlenmesi halinde 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

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