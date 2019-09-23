10 uyuşmazlıktan 6’sı arabulucuda çözüldü

İŞÇİ-İŞVEREN uyuşmazlıklarında 2018'den bu yılın ağustos sonuna kadar arabulucuya yapılan 618 bin 247 başvurunun yüzde 62'si anlaşmayla sonuçlandı.

İŞÇİ-İŞVEREN uyuşmazlıklarında 2018'den bu yılın ağustos sonuna kadar arabulucuya yapılan 618 bin 247 başvurunun yüzde 62'si anlaşmayla sonuçlandı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, arabuluculuk kurumunun tüm taraflar için adil, hızlı ve ekonomik sonuçlar ürettiği vurgulandı. Açıklamada, ayrıca arabuluculuğun hukuki uyuşmazlık durumunda tarafların birbirleriyle temasta kalıp, kendi adalet duygularına uygun şekilde sorunu çözmelerini sağladığı ifade edildi.