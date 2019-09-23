13’üncü bölümde 2 milyon abone!

Hercai'den bir YouTube rekoru daha! YouTube ve sosyal medyada kırılmadık rekor bırakmayan Hercai'den tekrarı çok zor bir başarı: 13. bölümde 2 milyon abone!

HERCAİ'DEN bir YouTube rekoru daha! YouTube ve sosyal medyada kırılmadık rekor bırakmayan Hercai'den tekrarı çok zor bir başarı: 13. bölümde 2 milyon abone! Geçtiğimiz hafta Cuma günü ikinci sezonuyla ekrana gelen Hercai, yayınlandığı ilk günden itibaren reyting listelerinin ve sosyal medyanın altını üstüne getiriyor. İlk bölümüyle You- Tube'da 23 milyon izlenmeye ulaşan Hercai, şimdi ise "En hızlı 2 milyon aboneye ulaşan dizi" olma unvanını elde etti.