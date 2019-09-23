27 milyon aşılı yem havadan bırakılıyor

TARIM ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, yaban hayatı kaynaklı kuduz hastalığı ile mücadele kapsamında 3 yıl boyunca toplam 27 milyon adet aşılı yemi havadan doğal yaşam alanlarına bırakacaklarını söyledi.

TARIM ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, yaban hayatı kaynaklı kuduz hastalığı ile mücadele kapsamında 3 yıl boyunca toplam 27 milyon adet aşılı yemi havadan doğal yaşam alanlarına bırakacaklarını söyledi.

YILDA İKİ KEZ

Bakan Pakdemirli, 19 Eylül'de başlattıkları "Türkiye'de Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşı Temini" projesiyle yaban hayatı kaynaklı kuduz hastalığının görüldüğü ormanlık ve kırsal alanlara 3 yıl süreyle, yılda iki kez olmak üzere havadan aşılama çalışması yürüteceklerini ifade etti.

KÖPEK VE TİLKİLERDE

Pakdemirli, Türkiye'de köpek kaynaklı kuduz hastalığının Trakya ve Orta Anadolu'nun bazı illeri hariç diğer bölgelerde, tilki kaynaklı kuduz hastalığının ise Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa ve Aydın başta olmak üzere Ege Bölgesi, Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'daki bazı illerde rastlandığını söyledi.