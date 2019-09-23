‘Bir oda bir salon ev bana yeter’

İstanbul Çengelköy'de satışa sunulan Dosso Dossi Residence ve Villalar'da yaşamın başlaması nedeniyle parti düzenlendi. Sahne alan Mustafa Sandal, "Bekar bir insanım. Bir oda bir salon ev yeter" dedi.
DÜNYACA ünlü top modelleri podyuma çıkartarak Türkiye'nin en büyük moda şovuna adını yazdıran Dosso Dossi, inşaat sektöründe de dev bir projeye imza attı. İstanbul Çengelköy'de satışa sunulan Dosso Dossi Residence ve Villalar'da yaşamın başlaması nedeniyle parti düzenlendi. Sahne alan Mustafa Sandal, "Bekar bir insanım. Bir oda bir salon ev yeter" dedi.
TARHAN ABDULLAHOĞULLARI
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