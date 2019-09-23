Boğa dehşeti

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, bu yıl ilk kez düzenlenen boğa güreşlerinde, alandan kaçıp, izleyicilerin arasına dalan 2 boğa, Müceylan Özdemir'in (57) üzerinden geçti

MUĞLA'NIN Yatağan ilçesinde, bu yıl ilk kez düzenlenen boğa güreşlerinde, alandan kaçıp, izleyicilerin arasına dalan 2 boğa, Müceylan Özdemir'in (57) üzerinden geçti. Hastaneye kaldırılan Özdemir'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Öte yandan bir kişiyi daha yaralayan boğalar, bulunmaları gereken alana güçlükle getirildi.

ADEM ÜLKER