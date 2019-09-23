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dehşeti

Boğa dehşeti
Giriş Tarihi: 23.9.2019

'nın Yatağan ilçesinde, bu yıl ilk kez düzenlenen güreşlerinde, alandan kaçıp, izleyicilerin arasına dalan 2 boğa, 'in (57) üzerinden geçti

MUĞLA'NIN Yatağan ilçesinde, bu yıl ilk kez düzenlenen boğa güreşlerinde, alandan kaçıp, izleyicilerin arasına dalan 2 boğa, Müceylan Özdemir'in (57) üzerinden geçti. Hastaneye kaldırılan Özdemir'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Öte yandan bir kişiyi daha yaralayan boğalar, bulunmaları gereken alana güçlükle getirildi.

ADEM ÜLKER

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