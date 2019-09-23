Bursa'da konser veren şarkıcı Hakan Altun, hayranlarıyla buluştu. Seyircilerden Kamil Kara, sahneye çıkarak, kız arkadaşı Demet Yılmaz'a evlenme teklifi etti.
BURSA'DA konser veren şarkıcı Hakan Altun, hayranlarıyla buluştu. Seyircilerden Kamil Kara, sahneye çıkarak, kız arkadaşı Demet Yılmaz'a evlenme teklifi etti. Sahnede diz çöken Kara'nın yanına gelen Yılmaz, 'Evet' cevabını verdi. Hakan Altun ise genç çifte mutluluklar diledi.
Hakan Altun konserinde evlilik teklifi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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