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İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı! Şimdi para basıyorlar...

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı! Şimdi para basıyorlar...

23.09.2019, 13:16

'da bir inşaat şirketinde finans uzmanı olan Selin Varol (35) ile 'de ziraat mühendisi olan Hale Tura (31), kariyerlerini bırakarak plazalardan çıktı ve memleketleri 'ya dönüp, babalarıyla 50 dönümlük arazide ceviz üreticiliğine başladı. Üniversite mezunu olan kardeşler, döpiyeslerini ve stilettolarını (ince topuklu, sivri burunlu ayakkabı) çıkarıp şalvarlarını ve botlarını giyerek ceviz topluyor. Kardeşler, kurdukları e-ticaret sitesindeki siparişlere yetişmekte zorlanıyor.

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