‘İmdat butonu’ TEKNOFEST’te kadınlara tanıtıldı

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi "KADES", TEKNOFEST İstanbul'da tanıtıldı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi "KADES", TEKNOFEST İstanbul'da tanıtıldı. İçişleri Bakanlığı standında görevli polis memurları, uygulama ile ilgili kadın ziyaretçilere bilgi verdi.

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KADES, şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla polise ihbarda bulunmalarını sağlıyor. ACİL bir durum ile karşı karşıya kalındığında konum bilgisi açıldıktan sonra uygulama ekranında bulunan "Acil Destek" butonuna dokunarak ihbar gerçekleştiriliyor.

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İHBARIN teyidi, ekrana gönderilen "Evet" cevabı ile doğrulandıktan sonra ihbarın başarıyla alındığı ve konuma ekip gönderileceği ihbarda bulunan kadının telefonuna uyarı mesajı olarak gönderiliyor. Bu mesaj, eş zamanlı olarak 112, 155 ve 156 Acil Çağrı Merkezindeki görevli personelin takip ettiği ekranda ihbar olarak görünüyor ve kadının bulunduğu konuma en yakın ekip sevk ediliyor.