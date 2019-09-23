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'ta feci ! Kaldırıma çarpıp takla attı

İzmir Konak'ta feci kaza! Kaldırıma çarpıp takla attı

23.09.2019, 09:08

'in ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Kazada, anne-baba ile kızları yaralandı.

, saat 01.00 sıralarında Yeşildere Caddesi Eşrefpaşa yol ayrımı yakınında meydana geldi. Sinan Yaşar (45) yönetimindeki 35 DY 257 plakalı otomobil, Eşrefpaşa yol ayrımında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarptı.

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