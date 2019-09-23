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Kaçakçı dalgıç kaçamadı

Kaçakçı dalgıç kaçamadı
Giriş Tarihi: 23.9.2019

yarımadasında kaçakçılığına karşı yoğun bir mücadele yürüten Çeşme ekipleri kaçakçılara geçit vermedi. Son operasyonda 3'ü , 14'ü Suriyeli 17 göçmen yakalandı. Bu sırada teknenin kaptanı 37 yaşındaki 'ın operasyon anında yakalanmamak için dalgıç kıyafeti ve tüplerle teknede hazır beklediği ortaya çıktı.

Çeşme yarımadasında göçmen kaçakçılığına karşı yoğun bir mücadele yürüten Çeşme KOM Grup Amirliği ekipleri kaçakçılara geçit vermedi. Son operasyonda 3'ü Filistin, 14'ü Suriyeli 17 göçmen yakalandı. Bu sırada teknenin kaptanı 37 yaşındaki Ahmet Can'ın operasyon anında yakalanmamak için dalgıç kıyafeti ve tüplerle teknede hazır beklediği ortaya çıktı. Profesyonel dalgıçlık yapan zanlı ifadesi alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FATİH ŞENDİL

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