Lösemi hastası Ayten’e mahallede doğum günü

Ödemiş Umurbey Mahallesi sakinleri, lösemi hastası Ayten Oruç’a (6) sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Caddeyi kapatıp süsleyen mahalleliler, kendi yaptıkları müzikle minik kıza unutamayacağı bir gün yaşattı

İZMİR'İN Ödemiş ilçesi Umurbey Mahallesi'nde yaşayan Kazım ile Emine Oruç çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Ayten Oruç'a, 2 yıl önce lösemi teşhisi konuldu. Tedavisi süren Ayten'e moral vermek için mahalle sakinlerince doğum günü eğlencesi organize edildi. Gecede, mahalle sakinlerinden oluşan orkestra müzik yaptı. Küçük Ayten, kuaföre götürüldü, pembe elbisesiyle uyumlu peruk takıldı. Mahalleli gönüllerince eğlendi.