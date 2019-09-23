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Lösemi hastası Ayten’e mahallede

Lösemi hastası Ayten’e mahallede doğum günü
Giriş Tarihi: 23.9.2019

Ödemiş sakinleri, lösemi hastası ’a (6) sürpriz partisi düzenledi. Caddeyi kapatıp süsleyen mahalleliler, kendi yaptıkları müzikle minik kıza unutamayacağı bir gün yaşattı

İZMİR'İN Ödemiş ilçesi Umurbey Mahallesi'nde yaşayan Kazım ile Emine Oruç çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Ayten Oruç'a, 2 yıl önce lösemi teşhisi konuldu. Tedavisi süren Ayten'e moral vermek için mahalle sakinlerince doğum günü eğlencesi organize edildi. Gecede, mahalle sakinlerinden oluşan orkestra müzik yaptı. Küçük Ayten, kuaföre götürüldü, pembe elbisesiyle uyumlu peruk takıldı. Mahalleli gönüllerince eğlendi.
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