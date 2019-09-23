Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? İşte 23 Eylül Pazartesi hava durumu...
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 23 Eylül hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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