Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 23 Eylül hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? İşte 23 Eylül Pazartesi hava durumu...

MARMARA Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 27°C Parçalı yer yer çok bulutlu İSTANBUL °C, 23°C Parçalı yer yer çok bulutlu KOCAELİ °C, 24°C Parçalı yer yer çok bulutlu TEKİRDAĞ °C, 23°C Parçalı yer yer çok bulutlu