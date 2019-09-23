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Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 23 Eylül hava durumu...

23.09.2019, 09:35

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki bugün ve Ege'de hava nasıl olacak? İşte Pazartesi ...

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

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