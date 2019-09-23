‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren Bodrum'da anıldı

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz ismi Zeki Müren, vefatının 23'üncü yılında Bodrum'da anıldı. Zeki Müren anısına, Muğla Bodrum' da uzun yıllar yaşadığı ve vefatından sonra Kültür Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülen ev, bir günlüğüne ücretsiz olarak ziyarete açıldı.

TÜRK Sanat Müziği'nin unutulmaz ismi Zeki Müren, vefatının 23'üncü yılında Bodrum'da anıldı. Zeki Müren anısına, Muğla Bodrum' da uzun yıllar yaşadığı ve vefatından sonra Kültür Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülen ev, bir günlüğüne ücretsiz olarak ziyarete açıldı. Müzede sanatçının anısına mevlüt okutuldu. TUBA AYHAN