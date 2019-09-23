Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz ismi Zeki Müren, vefatının 23'üncü yılında Bodrum'da anıldı. Zeki Müren anısına, Muğla Bodrum' da uzun yıllar yaşadığı ve vefatından sonra Kültür Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülen ev, bir günlüğüne ücretsiz olarak ziyarete açıldı.
TÜRK Sanat Müziği'nin unutulmaz ismi Zeki Müren, vefatının 23'üncü yılında Bodrum'da anıldı. Zeki Müren anısına, Muğla Bodrum' da uzun yıllar yaşadığı ve vefatından sonra Kültür Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülen ev, bir günlüğüne ücretsiz olarak ziyarete açıldı. Müzede sanatçının anısına mevlüt okutuldu.
TUBA AYHAN
‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren Bodrum'da anıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.