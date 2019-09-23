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'da anıldı

‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren Bodrum'da anıldı
Giriş Tarihi: 23.9.2019

Türk 'nin unutulmaz ismi , vefatının 23'üncü yılında 'da anıldı. Zeki Müren anısına, Bodrum' da uzun yıllar yaşadığı ve vefatından sonra tarafından müzeye dönüştürülen ev, bir günlüğüne ücretsiz olarak ziyarete açıldı.

TÜRK Sanat Müziği'nin unutulmaz ismi Zeki Müren, vefatının 23'üncü yılında Bodrum'da anıldı. Zeki Müren anısına, Muğla Bodrum' da uzun yıllar yaşadığı ve vefatından sonra Kültür Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülen ev, bir günlüğüne ücretsiz olarak ziyarete açıldı. Müzede sanatçının anısına mevlüt okutuldu.

TUBA AYHAN

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