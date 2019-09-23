Sevgiye 30 bıçak darbesi

Kadına şiddet bitmek bilmiyor. Üstelik kadınların canına kast ederken sevgiyi bahane ediyorlar. Son olarak İzmirli Fatma Tüfenkçi, eski eşi tarafından 30 yerinden bıçaklanırken Nevşehirli Yeter Baysal ise eşinin 27 bıçak darbesiyle öldürüldü

Tireli hemşire Fatma Tüfenkçi barışma teklifini reddeden eski kocası Günay A. tarafından sokak ortasında 30 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan iki çocuk annesi talihsiz kadına ilk müdahale görev yaptığı hastanede yapıldı. Sonra ambulansla İzmir'e sevk edildi. Zanlı ise suç aleti ekmek bıçağını çöpe atarak olay yerinden yaya olarak kaçarken yakalandı. 'Eşinizi niye bıçakladınız?' şeklindeki soruya "Çok sevdiğim için" diye yanıt veren gözü dönmüş koca polis tarafından gözaltına alındı.



ÇOCUKLARINI ARADI

Kısa süre önce görevini tamamlayıp çıktığı hastaneye yaklaşık 1 saat sonra tekrar ağır yaralı şekilde getirilen talihsiz hemşire için doktorlar seferberlik ilan etti. İlk müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Fatma hemşire kendisine tıbbi müdahalede bulunulurken çocuklarıyla telefonla görüşmek istedi. Çektiği onca acıya rağmen çocuklarına, "Merak etmeyin iyiyim" diyen Fatma hemşirenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Fatma Tüfenkçi'nin bir süre önce yakınlarıyla sohbet ederken, "Eski eşime, tekrar bir araya gelemeyeceğimizi anlatım o da kabullendi" dediği öğrenildi. Göz altına alınan cani koca ifadesin ardından Tire Adliyesi'ne gönderildi.

NADİR UYSAL