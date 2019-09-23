Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çekilen bir hakime, sosyal medyada gündem oldu. 'Vergi usül kanununa muhalefet' sebebiyle Tatlıtuğ, 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıktı.
OYUNCU Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çekilen bir hakime, sosyal medyada gündem oldu. 'Vergi usül kanununa muhalefet' sebebiyle Tatlıtuğ, 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıktı. Tatlıtuğ savunmasında, "Mali müşavirliğimi yapan şahsın bana sahte faturalar verdiğini bilmiyordum" diyerek beraatini istedi. Duruşma ertelendi ancak sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf çok konuşuldu. Bir hakime, Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirdi ve Whatsapp hikayesinde bu fotoğrafı "Perşembe'nin sürprizi" notuyla paylaştı. Bu fotoğrafı görenler ise, "Eğer Tatlıtuğ'u yargılayan bu hakimeyse yanlış yapmış. Hayranı olduğu oyuncu hakkında nasıl adil karar verecek'" dediler.
Sosyal medyayı karıştıran fotoğraf haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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