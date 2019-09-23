Türkiye’nin Hawking’i artık üniversiteli oldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde “Türkiye’nin Hawking’i” olarak anılan SMA Tip-2 ve skolyoz hastası, yüzde 96 bedensel engelli Neptün Yılmaz, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi Fizik Bölümü İngilizce programına kaydını yaptırdı

Mersin'den İzmir'e uzanan bir başarı öyküsü, azmin zaferinin başkahramanı 20 yaşındaki Neptün Yılmaz... Mersin'in Tarsus ilçesinde "Türkiye'nin Hawking'i" olarak anılan SMA Tip-2 ve skolyoz hastası, yüzde 96 bedensel engelli Neptün Yılmaz, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi Fizik Bölümü İngilizce programına kaydını yaptırdı.

'BENZETME GURUR VERİCİ'

Çocukluğundan beri astronomi ve fiziğe karşı yoğun ilgisi olduğunu söyleyen Neptün Yılmaz, "İleride başarılı bir bilim kadını olmak istiyorum. Hawking benzetmesinden dolayı mutlu oldum, gururlandım" diye konuştu. Anne Nilcan Yılmaz ise, kızının bu dünyada başına gelebilecek en güzel şey olduğunu kaydederek şöyle konuştu:

'EVE KAPANMASINLAR'

Neptün, çok özel ve güzel bir çocuk. Kızım, araştırmayı, okumayı seviyor. Fizik, bilim, astronomiye çok yoğun bir ilgisi var. Kızımı hiçbir şeyden mahrum etmemeye çalıştım. Herkes nasıl yaşıyorsa özel çocukların da bunu yaşamaya hakları var. Hayata küsmesinler, eve kapanmasınlar. Eğitimlerini alsınlar, eğlensinler.



HASTALIĞI, ÜNLÜ FİZİKÇİYİ YILDIRMADI

PROF. Dr. Stephen William Hawking, Albert Einstein'den sonra dünyanın en önemli teorik fizikçisi olarak gösterilen İngiliz profesör. 1960'ların başında tüm kas hareketlerini durduran Amyotrofik Lateral Skleroz adlı bir hastalığa yakalandı. Vücudunun neredeyse hiçbir kısmını kullanamayan, kendisi için özel olarak geliştirilen bilgisayar sistemine sadece yanak kaslarından biriyle komut veren Hawking, bu şekilde bilimsel çalışmalarını sürdürüyordu. Ünlü fizikçi Hawking, geçtiğimiz yıl 76 yaşında hayatını kaybetti.