  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Afyonkarahisar'da palet imalathanesinde yangın

'da palet imalathanesinde

Afyonkarahisar'da palet imalathanesinde yangın

24.09.2019, 17:28

Çay ilçesindeki bir palet imalathanesinde çıkan ve çevresindeki iş yerlerine de sıçrayan , itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekiplerin, soğutma çalışmaları sürüyor.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki bir palet imalathanesinde çıkan ve çevresindeki iş yerlerine de sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Sanayi Sitesi'nde bir palet imalathanesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, atölyenin çevresindeki dükkanların çatısına da sıçradı. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında, palet imalathanesi ile çevresindeki 5 iş yeri büyük çapta zarar gördü.

Ekiplerin, soğutma çalışmaları sürüyor.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Afyonkarahisar'da palet imalathanesinde yangın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN