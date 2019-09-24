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soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı!

ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı!

24.09.2019, 09:38

sınavına katılan binlerce kişi merakla ALES soru ve cevaplarının yayınlanmasını bekliyordu. ve (2019-ALES/2) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı tarafından yayımlandı. Peki ALES soru ve cevapların nasıl ulaşılır? İşte detaylar...

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2019-ALES/2) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 22 Eylül'de uygulanan ALES'in temel soru kitapçığı, adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, 10 gün boyunca ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle soruların tamamına ulaşabilecek.

ALES SORU KİTAPÇIĞINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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