Aysel, tekerlekli sandalyesine kavuştu

Aydın'da omur ilik felci ve epilepsi hastalığı nedeniyle yatağa mahkum olan 13 yaşındaki Aysel Hesenova, Yeni Asır'ın haberi sonrası özel tasarımlı tekerlekli sandalyeye kavuştu.

Aydın'da omur ilik felci ve epilepsi hastalığı nedeniyle yatağa mahkum olan 13 yaşındaki Aysel Hesenova, Yeni Asır'ın haberi sonrası özel tasarımlı tekerlekli sandalyeye kavuştu. Nazilli'de annesi Zergül Hesenova ile birlikte kalan Aysel'e, bir şirket çalışanları, tekerlekli sandalye aldı.



HAYIRSEVERDEN DESTEK



Ancak Aysel, hastalığı nedeniyle sandalyeyi kullanamadı. Yeni Asır aracılığıyla özel tasarımlı bir sandalye isteğinde bulunan genç kızın, bu talebi bir hayırsever tarafından karşılandı. Sandalyesine kavuşan Aysel, büyük sevinç yaşarken artık rahatça dışarıya çıkabileceği için mutluluğu gözlerinden okundu. Anne Zergül Hesenova, Yeni Asır'a teşekkür ederek, "Aysel'in yüzü artık gülüyor. Kızımın mutluluğuna destek olan Yeni Asır ile birlikte hayırseverlere teşekkür ediyorum. Rabbim yardımlarını kabul etsin ve hepsinin evlatlarına sağlık ve sıhhat versin" dedi.

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