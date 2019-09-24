  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Aysel, tekerlekli sandalyesine kavuştu

Aysel, tekerlekli sandalyesine kavuştu

Aysel, tekerlekli sandalyesine kavuştu
Giriş Tarihi: 24.9.2019

'da omur ilik felci ve epilepsi hastalığı nedeniyle yatağa mahkum olan 13 yaşındaki , 'ın haberi sonrası özel tasarımlı tekerlekli sandalyeye kavuştu.

Aydın'da omur ilik felci ve epilepsi hastalığı nedeniyle yatağa mahkum olan 13 yaşındaki Aysel Hesenova, Yeni Asır'ın haberi sonrası özel tasarımlı tekerlekli sandalyeye kavuştu. Nazilli'de annesi Zergül Hesenova ile birlikte kalan Aysel'e, bir şirket çalışanları, tekerlekli sandalye aldı.

HAYIRSEVERDEN DESTEK

Ancak Aysel, hastalığı nedeniyle sandalyeyi kullanamadı. Yeni Asır aracılığıyla özel tasarımlı bir sandalye isteğinde bulunan genç kızın, bu talebi bir hayırsever tarafından karşılandı. Sandalyesine kavuşan Aysel, büyük sevinç yaşarken artık rahatça dışarıya çıkabileceği için mutluluğu gözlerinden okundu. Anne Zergül Hesenova, Yeni Asır'a teşekkür ederek, "Aysel'in yüzü artık gülüyor. Kızımın mutluluğuna destek olan Yeni Asır ile birlikte hayırseverlere teşekkür ediyorum. Rabbim yardımlarını kabul etsin ve hepsinin evlatlarına sağlık ve sıhhat versin" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aysel, tekerlekli sandalyesine kavuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN