Babaların umut davası

İbrahim Aksoy, eşiyle boşanınca 9 yıl boyunca çocuklarını icra yoluyla görmek zorunda kaldı. Sonunda çocuklarının velayetini alan Aksoy, yetinmedi AİHM’e başvurdu. Çıkacak karar aynı sorunu yaşayan babalar için emsal olacak

İzmir'de boşandığı eşi mahkeme kararına rağmen iki çocuğunu göstermediği için 9 yıl icra yoluna başvurarak, bu işlemler için 23 bin lira harcayan İbrahim Aksoy'a çocuklarının velayetini almasından sonra bir iyi haber de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden (AİHM) geldi. Babasız Bırakılan Çocuklar, Çocuksuz Babalar Derneği Başkanı Aksoy'un, 9 yıl boyunca kendisine çocuklarını ayda sadece iki kez görme imkanı veren mahkeme kararının, insan haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle açtığı dava, AİHM tarafından kabul edildi. Davanın önünümüzdeki günlerde görüleceği belirtildi.



7 AYDIR GÖRMEYE GELMEDİ



Aksoy, "Asıl amacım, benim gibi binlerce baba ve evladın mağdur olmaması. AİHM'den çıkacak karar benim gibi babalar için de emsal olacak" dedi. Eski eşi Tülin Avşar Otar'ın çocuklarını yıllarca intikam almak için göstermediğini şu an daha iyi anladığını belirten Aksoy, "Çocuklarım 7 aydır benimle yaşıyor. Eski eşim gelip onları bir kez bile görmedi" şeklinde konuştu.

FATİH ŞENDİL