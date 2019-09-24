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Ege’de yağış uyarısı

Ege’de yağış uyarısı
Giriş Tarihi: 24.9.2019

, hava sıcaklıklarının düşmeye başladığı 'nde yağış uyarısında bulundu. Özellikle ve 'da etkili olan yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı. Sel riski olabileceği belirtildi.

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının düşmeye başladığı Ege Bölgesi'nde yağış uyarısında bulundu. Özellikle İzmir ve Aydın'da etkili olan yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı. Sel riski olabileceği belirtildi. Yağışların özellikle sabah saatlerinde Seferihisar, Selçuk sahil bandında kuvvetli olması beklenirken Menderes, Bayındır, Torbalı hattında da yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

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