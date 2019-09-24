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Hasta arkadaşları için moral tıraşı!

Hasta arkadaşları için moral tıraşı!
Giriş Tarihi: 24.9.2019

'in Seferihisar ilçesinde 19 yaşındaki hastası 'na destek olmak isteyen bir grup genç, saçlarını kestirdi. Ünsal, arkadaşlarına verdikleri destek dolayısıyla teşekkür ederken, etkinliğin benzer durumdaki hastalara da moral olmasını istediğini dile getirdi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 19 yaşındaki kanser hastası Ünsal Çelikoğlu'na destek olmak isteyen bir grup genç, saçlarını kestirdi. Seferihisar Tepecik mevkisindeki bir kafeteryanın önünde bir araya gelen yaklaşık 30 genç, kemoterapi tedavisi gören arkadaşları Ünsal Çelikoğlu'na destek vermek üzere organizasyon yaptı. Etkinlikte kanser hastası Ünsal Çelikoğlu da babası Hüseyin Çelikoğlu'nun saçlarını kesti. Ünsal, arkadaşlarına verdikleri destek dolayısıyla teşekkür ederken, etkinliğin benzer durumdaki hastalara da moral olmasını istediğini dile getirdi.

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