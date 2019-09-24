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'de ! Yaralılar var

İzmir Gaziemir'de silahlı kavga! Yaralılar var

24.09.2019, 09:04 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019,10:33

'in ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Emrez Mahallesi 179 Sokak'ta Ersin K. ile Recep K, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile tartıştı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Emrez Mahallesi 179 Sokak'ta Ersin K. ile Recep K, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, av tüfeğiyle Ersin K. ile Recep K'ye ateş edip kaçtı.

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