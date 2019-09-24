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'de alışveriş merkezinde satmaya çalışırken yakalandılar

İzmir'de alışveriş merkezinde tarihi eser satmaya çalışırken yakalandılar

24.09.2019, 13:29

'de bir alışveriş merkezinin otoparkında geç Helenistik döneme ait heykel başı satmaya çalıştığı öne sürülen 2 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında, geç Helenistik döneme ait olduğu belirtilen heykel başını satmaya çalıştığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Torbalı ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında, tarihi eser alışverişi yapılacağı bilgisi üzerine Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, operasyon başlattı.

Takibe alınan D.B. ve E.G, alışveriş merkezinin otoparkında yakalandı. Zanlıların aracında yapılan aramada geç Helenistik döneme ait olduğu belirtilen heykel başı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.

AA

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