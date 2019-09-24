İzmir'de ilgi odağı oldular! Mahalle küçük, hayaller büyük

İzmir'de çocuklarını kötü alışkanlıklardan korumak için bir araya gelen mahallelinin kurduğu futbol takımı, Süper Amatör Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Göztepe Kulübünün altyapısına oyuncu gönderen takım, Bölgesel Amatör Lig'e yükselmeyi hedefliyor. Torosgücü yöneticisi ve Mahalle Muhtarı Murat Türkay, "Bir tane çocuğumuzu bile sokaktan kurtarsak, bizim için en büyük mutluluk olur" dedi.

İzmir'in Konak ilçesinde çocuklarını kötü alışkanlıklardan korumak ve spora yönlendirmek için kolları sıvayan mahallelinin kurduğu futbol takımı, Süper Amatör Lig'e yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

Kentin köklü kültüre sahip semtlerinden Gültepe'deki Toros Caddesi'nde yaşayan mahalleli, 1976 yılında kurulan ve amatör liglerde mücadele ettikten sonra faaliyeti durdurulan Torosgücü Kulübünü yeniden faal hale getirdi.