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'de ilgi odağı oldular! Mahalle küçük, hayaller büyük

İzmir'de ilgi odağı oldular! Mahalle küçük, hayaller büyük

24.09.2019, 13:45

'de çocuklarını kötü alışkanlıklardan korumak için bir araya gelen mahallelinin kurduğu takımı, 'e yükselme başarısı gösterdi. Kulübünün altyapısına oyuncu gönderen takım, 'e yükselmeyi hedefliyor. Torosgücü yöneticisi ve Mahalle , "Bir tane çocuğumuzu bile sokaktan kurtarsak, bizim için en büyük mutluluk olur" dedi.

'in Konak ilçesinde çocuklarını kötü alışkanlıklardan korumak ve spora yönlendirmek için kolları sıvayan mahallelinin kurduğu takımı, 'e yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

Kentin köklü kültüre sahip semtlerinden Gültepe'deki Toros Caddesi'nde yaşayan mahalleli, 1976 yılında kurulan ve mücadele ettikten sonra faaliyeti durdurulan Torosgücü Kulübünü yeniden faal hale getirdi.

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