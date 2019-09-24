Meteoroloji'den son dakika uyarısı 24 Eylül! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Ankara'nın kuzeybatısı, Bolu, Zonguldak ve Düzce çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Kıyı Ege ile Manisa'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Peki bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? İşte 24 Eylül Salı hava durumu...

MARMARA Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 26°C Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 23°C Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 27°C Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı TEKİRDAĞ °C, 24°C Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı