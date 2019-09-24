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Minik Öykü’nün mutlu sonu

Minik Öykü’nün mutlu sonu
Giriş Tarihi: 24.9.2019

Tüm Türkiye'nin seferber olduğu İzmirli lösemi hastası 4.5 yaşındaki Yazıcı'nın sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Babasından alınan iliğin tutmasıyla hızla iyileşen Öykü Arin, artık parka gidip salıncakta sallanabiliyor, annesiyle alıverişe çıkıyor.

Tüm Türkiye'nin seferber olduğu İzmirli lösemi hastası 4.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'nın sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Babasından alınan iliğin tutmasıyla hızla iyileşen Öykü Arin, artık parka gidip salıncakta sallanabiliyor, annesiyle alıverişe çıkıyor.

FATİH ŞENDİL

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