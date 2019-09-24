Tüm Türkiye'nin seferber olduğu İzmirli lösemi hastası 4.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'nın sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Babasından alınan iliğin tutmasıyla hızla iyileşen Öykü Arin, artık parka gidip salıncakta sallanabiliyor, annesiyle alıverişe çıkıyor.
Tüm Türkiye'nin seferber olduğu İzmirli lösemi hastası 4.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'nın sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Babasından alınan iliğin tutmasıyla hızla iyileşen Öykü Arin, artık parka gidip salıncakta sallanabiliyor, annesiyle alıverişe çıkıyor.
FATİH ŞENDİL
Minik Öykü’nün mutlu sonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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