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163 yaşında

TCDD 163 yaşında

24.09.2019, 16:37

Kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde iş birliğiyle "" güzergahında gerçekleştirilen turnenin ilk durağı 'da konser verildi

TCDD'nin kuruluşunun 163'üncü yılı etkinlikleri kapsamında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası iş birliğiyle "Turistik Doğu Ekspresi" güzergahında düzenlen turnenin ilk durağı Erzincan Garı'nda konser verildi.

TCDD'nin kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında dün Ankara Garı'ndan hareket eden "Turistik Doğu Ekspresi", Erzincan'a ulaştı.

Nesrin Bayramoğulları'nın şefliğini yaptığı 55 kişilik İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ekibi, garda kendilerini karşılayanlara konser verdi.

İzmir Devlet Senfonisi Orkestrası Müdürü Sinan Olcay, gazetecilere yaptığı açıklamada, orkestra olarak hazırladıkları projenin hayata geçirilmesiyle turneye başladıklarını söyledi.

Tarihi Ankara Garı'nda ilk konserlerini verdiklerini anlatan Olcay, "Trenimize binip Erzincan'a geldik. Mutluyuz, heyecanlıyız. Trenimiz sanat treni gibi oldu. Bu anlamda hem TCDD hem de Kültür ve Turizm Bakanlığına çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Konsere, Vali Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Konserin ardından Vali Arslantaş, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası şefi Bayramoğulları'na hareket memuru şapkası (trenci şapkası) ve plaket hediye etti.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları, turne kapsamındaki konserlerini 28 Eylül'e kadar sırasıyla Erzurum, Kars ve Sivas Divriği'de yineleyecek.

AA

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