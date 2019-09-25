Adalet Bakanlığı 29 personel alımı yapacak? Nasıl başvuru yapılır?

Adalet Bakanlığı merkez taşra teşkilatlarda istihdam edilmek üzere 29 personel alımı gerçekleştirecek. Memur olmak isteyenler Adalet Bakanlığı personel alım şartlarını ve başvurunun nasıl yapılacağını merak ediyor. KPSS puanı ile alım yapılacak olan Adalet Bakanlığı'na nasıl başvuruda bulunulur? Başvuru için aranan şartlar nelerdir? İşte merak edilenler...

Adalet Bakanlığı 29 sözleşmeli personel alımı yapacağı duyurusunu paylaştı. Mühendis kadrosundan alım yapacak olan Bakanlık, adaylarda aranan şartları ve başvuru detaylarını paylaştı. Peki Adalet Bakanlığı personel alımına nasıl başvuur yapılır? Başvuru tarihleri nedir? İşte merak edilenler...

I) GENEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

c) 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

II) ÖZEL ŞARTLAR:

Son başvuru tarihi itibarıyla ilan edilen unvan/branşlarda Yükseköğretim kurumlarının ilgili mühendislik bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

III) BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER:

1- Başvuru Formu (EK-1) (Bu ilânda belirtilen pozisyonlara yapılan başvurular için sadece ekte yer alan form kullanılacaktır, bunun dışında kullanılan başvuru formları kabul edilmeyecektir.)

2- Öğrenim belgesinin veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı sureti (İlgili öğrenim kurumunca onaylanmış suret kabul edilebileceği gibi belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Bakanlığımızca da onaylanabilecektir.)

3- 2018-KPSS sonuç belgesi,

4- Güvenlik Soruşturması Formu (EK-2) (Formun UYARI bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak doldurulması, 3 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve bu form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.),

5- Fotoğraflı özgeçmiş (El yazısıyla hazırlanmış ve imzalanmış),

6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet'ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir), 7- Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan, (EK-3)

IV) BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE TARİHİ:

Başvurular 23/09/2019 tarihinde başlayıp, 07/10/2019 tarihi mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvuruların Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılacaktır. (Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin ve başka başvuru formu kullananların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

Adaylar; bu ilânda belirtilen unvan/branşlardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir. Adaylar başvuru formunda yer alan unvan/branşlardan sadece birini tercih edecek olup, birden fazla tercih yapanlar ile başvuru formunda yer alan tercih alanını boş bırakanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.