Aydın'ın Söke ilçesinde Halil Kuş idaresindeki yolcu otobüsünün tır'a çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Otobüsteki yolcuların kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
Halil Kuş idaresindeki 26 GD 242 plakalı yolcu otobüsü Sazlı kavşağında Erhan Burduroğlu'nun kullandığı 35 F 3246 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan tırın sürücüsü yaralandı. Bu sırada otobüs 48 BG 812 plakalı hafif ticari araca da zarar verdi.
Aydın'da feci kaza! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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