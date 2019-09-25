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'da feci ! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı

Aydın'da feci kaza! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı

25.09.2019, 09:49 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019,10:02

'ın ilçesinde Halil Kuş idaresindeki yolcu otobüsünün tır'a çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Otobüsteki yolcuların kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Halil Kuş idaresindeki 26 GD 242 plakalı yolcu otobüsü Sazlı kavşağında Erhan Burduroğlu'nun kullandığı 35 F 3246 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan tırın sürücüsü yaralandı. Bu sırada otobüs 48 BG 812 plakalı hafif ticari araca da zarar verdi.

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