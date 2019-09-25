Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı geçişini organize ettikleri ileri sürülen 6 şüpheli tutuklandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişini organize ettikleri öne sürülen 6 şüpheli tutuklandı.

Polis ekiplerince göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan O.A, H.B, E.S, D.A, R.A. ve M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA