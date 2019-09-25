Çocuk diye evlat edindikleri kişi 22 yaşında sosyopat cüce çıktı!

9 yıl önce Michael ve Kristine çifti Natalia Grace isimli bir çocuğunu evlat edindiler. Ancak Natalia'da bazı farklılıklar olduğunu fark etmeye başladılar. Doktora gittiklerinde ise 9 yaşında sandıkları çocuğun aslında 22 yaşında ve sosyopat bir cüce olduğu ortaya çıktı. İşte korku dolu olayın ayrıntıları...

9 yaşındaki kızı Natalia Grace'yi terk etmekle suçlanan anne Kristine Barnett'in anlattıkları adeta kan dondurdu. Evlat edindikleri çocuğun aslında bir cüce olduğunu ve 22 yaşında olduğunu kendilerini öldürmek için planlar yaptığını iddia etti.