Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu perdelerini açıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 2019-2020 sezonunu 27 Eylül 2019 Cuma günü "Geç Kalanlar" adlı tiyatro oyunu ile açıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, kentin kültür ve sanat hayatına zenginlik katmaya yeni sezonda da devam edecek. Genç yetenekleri tiyatro sahnesine kazandırmanın yanı sıra kadrosunu her geçen gün daha da güçlendiren Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 2019-2020 sezonunu 27 Eylül 2019 Cuma günü saat 20.30'da "Geç Kalanlar" adlı tiyatro oyunu ile açıyor. Usta oyuncu Pervin Ünalp'in yazıp yönettiği oyun, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda tiyatroseverler ile buluşacak. İlişkileri bitme noktasına gelen bir çiftin başından geçenleri ve çifti ayrılığa götüren sebepleri anlatan oyun 2 perde olarak sahnelenecek.



YENİ SEZON OYUNLARI DA BELLİ OLDU

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu yeni sezonda, 'Bir Delinin Hatıra Defteri, Kahvede Şenlik Var, Kamyon, Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını, 39 Basamak, Geç Kalanlar, Söz Sende' oyunlarını, Genç Denizli Tiyatro Kulübü ise 'Dünyanın Ortasında Bir Yer, Kadın Hikayeleri, Tartuffe, Bir Ahi Zaman, Doğaçlama ve Skeç Fabrikası ve Kulaktan Kulağa' adlı eserleri sahneye taşıyacak.

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, oyunlarını ve programlarını takip etmek isteyen sanatseverler için http://tiyatro.denizli.bel.tr adresinden hizmet veriyor. Oyunlar hakkında detaylı bilgi, rezervasyon ve e-bilet işlemleri için http://tiyatro.denizli.bel.tr adresinden bilgi alınabilir.



"DENİZLİ'DE KÜLTÜR, SPOR VE SANATIN GELİŞMESİ İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yeni dönem tiyatro sezonunun hayırlı olmasını dileyerek, Büyükşehir Şehir Tiyatrosu ve Genç Denizli Tiyatro Kulübü'ne başarılar diledi. Büyükşehir tiyatrosunun her geçe yıl büyüyerek daha fazla sanatsevere ulaştığını kaydeden Başkan Zolan, belediye olarak sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceklerini vurguladı. Yeni sezonda da birçok oyunun tiyatro severlerle buluşacağını ifade eden Başkan Zolan, klasik belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra Denizli'de kültür, spor ve sanatın gelişmesi için de gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.