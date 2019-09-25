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’de hasarlı evlerde oturuyorlar

Eğridere’de hasarlı evlerde oturuyorlar
Giriş Tarihi: 25.9.2019

'nın kırsal mahallesi 'ta 7 ay önce yaşanan heyelanın ardından, 'Afet bölgesi' ilan edilen yerde yaşam sürüyor.

İzmir Bornova'nın kırsal Eğridere mahallesi Ardıç Sokak'ta 7 ay önce yaşanan heyelanın ardından, 'Afet bölgesi' ilan edilen yerde yaşam sürüyor. Heyelanda yıkılan 27 evde yaşayan aileler başka yere gönderilirken, 'yüksek riskli' evlerden çıkılmaması dikkat çekti. Hayvancılık yapan vatandaşlar, ineklerini götürecek yer olmadığı için evlerinde kaldıklarını söyledi. Bornova Kaymakamlığı'nın kira yardımı yaptığı bölgede, evleri ağır hasarlı mahalleliler, yıkıntıların arasında canlarını tehlikeye atarak yaşamını sürdürüyor. Vatandaşlar çıkmak için hayvanlarını da götürebilecekleri
yer istiyor.

BAŞLARINA ÇÖKEBİLİR

Bornova'nın kırsal Eğridere mahallesinde, heyelanda büyük hasar gören evlerde hala yaşayanlar var.

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