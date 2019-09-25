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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda da tüm kategorilerde zirvede!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda da tüm kategorilerde zirvede!

25.09.2019, 10:27 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019,10:51

Atv'nin Salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz () yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Nefes kesen bir bölümle sezon finaline giren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dün akşam yayınlanan bölümü ile tüm kategorilerde zirvenin sahibi oldu. , Yunus Emre Yıldırımer, , Ozan Akbaba gibi başarılı oyuncuların kadrosunda yer aldığı EDHO sosyal medyada da en çok konuşulan konu oldu.

Geçen sezon zirvedeki yerini sabitleyen, atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda da kendi gününde yine en çok izlenen yapım oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra, Twitter Türkiye Trending Topics listesinin de zirvesine oturdu!

EDHO 140. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde 8,04 izlenme oranı ve 21,42 izlenme payı, AB kategorisinde 7,26 izlenme oranı ve 20,66 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 8,56 izlenme oranı ve 21,59 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

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