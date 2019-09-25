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'den son dakika uyarısı 25 Eylül! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika uyarısı 25 Eylül! Bugün hava nasıl olacak?

25.09.2019, 09:02

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, ile Batı ve Orta Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; ve çevreleri ile bu sabah saatlerinde ve 'in güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İşte 25 Eylül Çarşamba ...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba)güney ve doğusunun hafif olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 23°C

Parçalı bulutlu

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