Meteoroloji'den son dakika uyarısı 25 Eylül! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla ve Antalya çevreleri ile bu sabah saatlerinde Aydın ve İzmir'in güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İşte 25 Eylül Çarşamba hava durumu...

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba)güney ve doğusunun hafif olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 25°C Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı TEKİRDAĞ °C, 23°C Parçalı bulutlu