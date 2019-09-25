Türkiye’de beklenen yaşam süresi 78.3 yıl

TÜİK, 'Hayat Tabloları, 2016- 2018' istatistiklerini açıkladı. Doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye genelinde 78.3 yıl olarak belirlendi. Bu süre, erkeklerde 75.6, kadınlarda 81 yıl olarak kaydedildi.

TÜİK, 'Hayat Tabloları, 2016- 2018' istatistiklerini açıkladı. Doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye genelinde 78.3 yıl olarak belirlendi. Bu süre, erkeklerde 75.6, kadınlarda 81 yıl olarak kaydedildi. Kadınlar ve erkekler arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5.4 yıl oldu. Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 64.4 yıl olurken, bu süre erkeklerde 61.7 yıl, kadınlarda 67.1 yıl olarak belirlendi. Türkiye'de 30 yaşındaki bir kişi için ortalama 49.8 yıl olan kalan yaşam süresi, erkeklerde 47.3 yıl, kadınlarda 52.3 yıl olarak tespit edildi.