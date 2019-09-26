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'de 282 düzensiz yakalandı

İzmir'de 282 düzensiz göçmen yakalandı

26.09.2019, 09:15

'in Çeşme, Dikili ve Seferihisar ilçelerinde yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan 282 düzensiz yakalandı. Kıyıya çıkarılan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu toplam 282 düzensiz göçmen, gönderildi.

İzmir'in Çeşme, Dikili ve Seferihisar ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 282 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Dalyan açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Botu durduran ekipler, 28 Suriye, 7 Filistin ve 6 Somali uyruklu göçmeni yakaladı.

Dikili ilçesi Bademli ve Madra Çayı açıklarında durdurulan 3 ayrı hareketli botta da 173 Suriye, 13 Filistin, 5 Somali ve 4 Eritre uyruklu göçmen bulundu.

Seferihisar ilçesi Sığacık açıklarında durdurulan hareketli botta ise 42 Suriye ve 4 Irak uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu toplam 282 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA

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