İzmir'deki kazada feci ölüm

İzmir'in Aliağa ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya önce kamyonet çarptı. Savrulan yaya, daha sonra başka bir otomobilin altında kalarak ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Aliağa ilçesi Hürriyet Caddesi Eski Garaj kavşağında meydana geldi.