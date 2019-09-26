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'deki kazada feci ölüm

İzmir'deki kazada feci ölüm

26.09.2019, 09:05 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019,09:18

'in ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya önce çarptı. Savrulan yaya, daha sonra başka bir otomobilin altında kalarak ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde ilçesi Hürriyet Caddesi Eski Garaj kavşağında meydana geldi.

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