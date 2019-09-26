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'da feci kaza' Kamyonet kamyona çarptı: 1 ölü

Kütahya'da feci kaza' Kamyonet kamyona çarptı: 1 ölü

26.09.2019, 09:47 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019,10:10

'da, kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 'ın cesedi, () Eğitim ve morguna götürüldü.

Ali Çoban (42) yönetimindeki 03 BM 342 plakalı kamyonet, Kütahya Afyonkarahisar kara yolunun 32. kilometresinde aynı yönde seyreden Gazi Cihan'ın kullandığı 43 RV 962 plakalı pancar yüklü kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kütahya'da kamyonet kamyona çarptı: 1 ölü

Kamyonette sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü Çoban'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çoban'ın cesedi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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