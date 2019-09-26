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Meteoroloji'den son dakika uyarısı 26 Eylül! Bugün hava nasıl olacak?

26.09.2019, 09:05

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Ordu, Tokat, Amasya çevreleri ve Samsun'un doğusunun hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki bugün ve Ege'de hava nasıl olacak? İzmir'de yağışlar sürecek mi? İşte Perşembe uyarısı...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

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