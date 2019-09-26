Meteoroloji'den son dakika uyarısı 26 Eylül! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Ordu, Tokat, Amasya çevreleri ve Samsun'un doğusunun hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? İzmir'de yağışlar sürecek mi? İşte 26 Eylül Perşembe hava durumu uyarısı...

MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu TEKİRDAĞ °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu