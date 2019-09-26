Muğla'da görenleri hayrete düşüren görüntü! Turistler yağmura aldırış etmedi

Muğla genelinde dün etkili olan sağanak yağış birçok ilçede hayatı olumsuz etkilerken, Marmaris'te tatil yapanlar yağmur altında denize girdi. Bölgede etkili olan sağanak yağmur, ilerleyen saatlerde yerini güneşe bıraktı.

Yağmura aldırış etmeyen turistlerin deniz ve sörf keyfi objektiflere yansıdı. HABERİN GÖRÜNTÜLERİ İÇİN TIKLAYIN