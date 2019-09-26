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'da görenleri hayrete düşüren görüntü! yağmura aldırış etmedi

Muğla'da görenleri hayrete düşüren görüntü! Turistler yağmura aldırış etmedi

26.09.2019, 09:56 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019,11:09

genelinde dün etkili olan sağanak yağış birçok ilçede hayatı olumsuz etkilerken, 'te tatil yapanlar yağmur altında denize girdi. Bölgede etkili olan , ilerleyen saatlerde yerini güneşe bıraktı.

Yağmura aldırış etmeyen turistlerin ve sörf keyfi objektiflere yansıdı.

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