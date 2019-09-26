Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı barıştı! Hayranlarını sevindiren haber...

Şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Burcu Kıratlı Ocak ayında Hollada'da nikah masasına oturmuştu. İkili bir küs bir barış şeklinde devam eden evliliklerini 6 Ekim'de Beykoz Adliyesi'nde noktalamışlardı. Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Ünlü çift ayrılığa daha fazla dayanamayarak barışma kararı aldı.

20 gün önce tek celsede boşanan oyuncu Burcu Kıratlı ile şarkıcı Sinan Akçıl, yeniden barıştı. 2. Sayfa programına açıklama yapan Akçıl, "Sonuna kadar bu aşkın arkasındayım" dedi. İKİNCİ BİR ŞANS VEREREK BARIŞMA KARARI ALDI 2019 yılının ilk günlerinde dünya evine giren Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı 20 gün önce tek celsede boşandı. Ayrılığa daha fazla dayanamayan çift, ilişkilerine ikinci bir şans vererek barışma kararı aldı.