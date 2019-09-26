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Son dakika: 'da korkutan ! Son depremler...

Son dakika: İstanbul'da korkutan deprem! Son depremler...

26.09.2019, 10:50 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019,11:02

Gelen son dakika haberine göre, 'dan yapılan açıklamada, Silivri açıklarında saat 10.32'de yerin 7.78 kilometre altında 3,6 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Silivri açıklarında saat 10.32'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Silivri açıklarında saat 10,32'de 3,6 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Silivri ve çevresinde hissedildi. AFAD, depremin yerin 7.78 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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