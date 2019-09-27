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'de gece korkutan !

Balıkesir'de gece korkutan deprem!

27.09.2019, 08:10 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019,08:11

Perşembe günü 'da meydana gelen depremin ardından de sallandı. Balıkesir'in Kocaavşar mahallesinde 3.5 büyüklüğünde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden gelen son bilgilere göre Balıkesir'in Kocaavşar mahallesinde 3.5 büyüklüğünde meydana geldi. Saat 02.03'de meydana gelen deprem bir çok bölgede hissedildi. Yerin 10.4 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin şiddeti 3.5 olarak belirlendi.

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