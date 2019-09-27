Balıkesir'de gece korkutan deprem!

Perşembe günü İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Balıkesir de sallandı. Balıkesir'in Kocaavşar mahallesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden gelen son bilgilere göre Balıkesir'in Kocaavşar mahallesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 02.03'de meydana gelen deprem bir çok bölgede hissedildi. Yerin 10.4 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin şiddeti 3.5 olarak belirlendi.