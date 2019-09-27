Çukurova'da beklenen buluşma gerçekleşti!

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’, tüm dengelerin değiştiği 2’nci sezonunda heyecan dolu yeni bir bölümle ekrandaydı. Yılmaz ve Züleyha'nın gerçekleri konuşmak için bir araya geldiği Bir Zamanlar Çukurova'nın 37. bölümü izleyenleri ekrana kilitledi.

Hünkar'ın yalanları ve tehditleri ile değişen kader kartları bu hafta yeniden dağıldı! Züleyha'nın, onu ölümden kurtarmak için kendi hayatından vazgeçerek Demir ile evlendiğini öğrenen Yılmaz, binbir güçlük atlattıktan sonra Züleyha ile buluşmayı başardı!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 37. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yılmaz, her şeyi öğrendiğini söyler ve Züleyha yaşadıklarını anlatmaya uğraşırken, büyük kavuşma heyecanları maalesef yarım kaldı! Gecenin bir yarısı ıssız bir yerde buluşan Yılmaz ve Züleyha, bir araba sesiyle irkildiler ve ansızın Demir karşılarına dikildi. Yeni sezonun ikinci bölümü, nefes kesen olayların ardından bu kritik anda bitti!

37'NCİ BÖLÜMDE HEYECAN DORUKTAYDI!

Fekeli'nin ölüm döşeğindeki anları ile başlayan yeni bölüm, ameliyathaneden gelen iyi haberle yüreklere su serpti. Aynı anda Yılmaz, Fekeli'yi vurmaktan; Demir ise Cengaver'i vurmak suçundan girdikleri hapishanede aynı koğuşa düştü. Görülen ilk duruşmada Yılmaz tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılınca, Züleyha ile buluşmak için her yolu denedi!

Her perşembe milyonları ekrana kilitleyen 'Bir Zamanlar Çukurova' aşk üçgenindeki kritik buluşma ile bu hafta çok heyecanlı bir final yaptı.