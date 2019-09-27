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Dedektiflere !

Dedektiflere kötü haber!

27.09.2019, 10:07

Eşinin kendisini aldattığından şüphelenen koca, genç kadının peşine taktı. Kendini kamufle etmeyi başaran , genç kadını başka bir erkekle görüntüledi. Ancak; Aile ve 'nin aksine Yargıtay, dedektifin elde ettiği delillerin yasal olmadığına hükmetti.

'da bir kamu kurumunda çalışan T.B., iddiaya göre; eşi N.B.'nın sık sık başka ile gitmesinden şüphelenince dedektifin yolunu tuttu. , N.B.'ın başka bir erkekle umuma açık samimi görüntülerini T.B.'ya ulaştırdı. Aile 'nin yolunu tutan T.B., eşinden şüphelendiğini, karısının telefonuna baktığında sürekli olarak fotoğraflardaki adamla görüştüğünü gördüğünü ve çok üzüldüğünü, geceleri uyuyamaz hale geldiğini kaydetti. Davalı eşin son derece kusurlu olduğunu, fiili evlilik birliğinin sürmesinin imkanının kalmadığını belirterek tarafların boşanmalarına, 50 bin TL maddi, 50 bin TL manevi tazminata verilmesini talep ve dava etti.

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