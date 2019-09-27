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Haberler > Yaşam > Deprem sonrası Silivri Yoğurtçu Parkı'nda korkutan görüntü! Çatlak büyüdü

sonrası Silivri Yoğurtçu Parkı'nda korkutan görüntü! Çatlak büyüdü

Deprem sonrası Silivri Yoğurtçu Parkı'nda korkutan görüntü! Çatlak büyüdü

27.09.2019, 13:43

İstanbul Silivri'de 5,8 büyüklüğünde sonrasında çok sayıda vatandaş geceyi sokakta geçirirken çevrede oluşan hasarlar günün ilk ışıklarıyla birlikte kendisini ortaya çıkardı.

METRELERCE UZADI

Silivri Yoğurtçu Parkı'nda her gün onlarca kişinin kullandığı yürüyüş parkurunda daha önceden ufak çatlaklar bulunan zemin dünkü deprem sonrasında belirginleşerek metrelerce uzadığı görüldü.

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