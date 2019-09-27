İstanbul Silivri'de 5,8 büyüklüğünde deprem sonrasında çok sayıda vatandaş geceyi sokakta geçirirken çevrede oluşan hasarlar günün ilk ışıklarıyla birlikte kendisini ortaya çıkardı.
METRELERCE UZADI
Silivri Yoğurtçu Parkı'nda her gün onlarca kişinin kullandığı yürüyüş parkurunda daha önceden ufak çatlaklar bulunan zemin dünkü deprem sonrasında belirginleşerek metrelerce uzadığı görüldü.
Deprem sonrası Silivri Yoğurtçu Parkı'nda korkutan görüntü! Çatlak büyüdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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