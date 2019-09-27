İzmir Çeşme'de 97 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan iki lastik botla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 97 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Açık denizde devriye görevi yapan Çeşme Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, bugün saat 04.00 sıralarında iki ayrı lastik botta kaçak göçmenler olduğunu belirledi. Durdurulan her iki botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 97 kaçak göçmen yakalandı. Afganistan, Suriye ve Irak uyruklu kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme Limanı'na getirtildi. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen kaçak göçmenler, kimlik tespitlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA